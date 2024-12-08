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رياضة

ريال مدريد يقترب من قمة برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الاسباني، واصل برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله مع ريال بيتيس.

وتعادل فريق برشلونة مع نظيره  ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، بهدفين لكل منهما  ، فيما حقق ريال مدريد الفوز على جيرونا، بثلاثة أهداف نظيفة، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطتين مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام فالنسيا.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة


1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

13. إشبيلية، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني 

 

 

 

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