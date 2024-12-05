أخبار الحوادث اليوم: تحقيقات موسعة بحادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين بأوسيم.. هل تحضر شاليمار جلسة محاكمة عمر زهران المقبلة؟.. المشدد 6 سنوات لمستريحة المطابخ بالطالبية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أصيبت مدرسة بإحدى المعاهد الدينية بقرية سقيل بكسور وكدمات، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى.

تلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في منطقة الوراق، بلاغا مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مدرسة لغة عربية للطريق صدمتها سيارة مسرعة.

أجلت محكمة مستأنف الجيزة، استئناف أخصائي تحاليل طبية، على حكم حبسه 3 أعوام لاتهامه وآخرين بالإتجار في الأعضاء البشرية، إلى جلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وقضت محكمة جنايات العجوزة في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته عقب صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن 10 سنوات.

استقبلت النيابة العامة، وفدًا رفيع المستوى من النيابة العامة الأردنية، يترأسه النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في زيارة رسمية.



وتضمنت المراسم، زيارة الوفد الأردني المستشار وزير العدل، اليوم الخميس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في وقت سابق، قد أجرى الوفد الأردني زيارة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي.

لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في انفجار إسطوانة غاز بإحدى شركات الغاز الصناعية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية.

كانت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، تلقت بلاغًا بوقوع انفجار شديد داخل شركة إسكندرية للغازات الصناعية (ميد غاز) بجوار شركة كمال سعد الطريق الصحراوي الكيلو 28 اتجاه القاهرة.

أدلي المتهم بالتعدي علي مضيفة طيران وتشويه وجهها بآلة حادة والتسبب في إصابتها بنزيف في المخ بالشارع بدائرة قسم شرطة النزهة باعترافات حول الواقعة أمام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وذلك عقب تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه مختبئا بشقة في مدينة نصر.

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي في الجيزة يتخصص في النصب على المواطنين، باستخدام قطع أثرية "مقلدة"، للمحاكمة الجنائية.

قررت محكمة الجيزة في جلسة محاكمة المخرج عمر زهران، الثلاثاء الماضي، استدعاء الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لمواجهتها بأقوال المتهم في المحكمة.

دهس لاعب كرة شهير 3 مواطنين، بسيارته في أوسيم، وفر هاربا، قبل أن يتم نقل المصابين للقصر العيني.

ويعمل فريق من رجال المباحث على إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

قضت محكمة جنح الطالبية، بمعاقبة الفتاة الشهيرة بـ “مستريحة المطابخ” بالحبس 6 سنوات في 6 قضايا نصب وتعويض مدنى 101 ألف جنيه.

محاكمة مستريحة المطابخ بالجيزة

وقال نبيل إسحاق، محامي الضحايا فى جلسة المحاكمة: إن المتهمة استولت على 10 ملايين جنيه من المجنى عليهم، بعدما أوهمتهم بتصنيع مطابخ بسعر أقل من السوق للنصب عليهم، واستولت على مقدمات حجز المطابخ من عشرات الضحايا.

موعد نظر أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون

حدد المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة 7 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة متهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري أمام محكمة الجنح.

وأمرت نيابة الشيخ زايد بإحالة المتهم بسرقة فيلا كبير مخرجي التليفزيون المصري إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة، بينما تمت إحالة المتهم الثاني إلى محكمة الطفل كونه حدثًا.

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