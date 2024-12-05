سيارة تصدم مدرسة لغة عربية في الوراق، وقائدها يلوذ بالفرار

أصيبت مدرسة بإحدى المعاهد الدينية بقرية سقيل بكسور وكدمات، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل المصابة إلى المستشفى.

تلقى مشرف النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في منطقة الوراق، بلاغا مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور مدرسة لغة عربية للطريق صدمتها سيارة مسرعة.

ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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