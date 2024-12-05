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حوادث

هل تحضر زوجة خالد يوسف جلسة محاكمة المخرج عمر زهران المقبلة؟ محامي شاليمار يجيب

عمر زهران، فيتو
عمر زهران، فيتو

قررت محكمة الجيزة في جلسة محاكمة المخرج عمر زهران، الثلاثاء الماضي، استدعاء الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي لمواجهتها بأقوال المتهم في المحكمة.

حضور شاليمار شربتلي جلسة المحاكمة السابقة

وفي هذا الصدد، كشف مصطفى رمضان محامي المجني عليها شاليمار شربتلي، أن دفاع المتهم طالب الجلسة الماضية باستدعاء المجني عليها، ومن حق المحكمة الموافقة أو الرفض، وطالما وافقت المحكمة، ستحضر المجني عليها للإدلاء بأقوالها والرد على استفسارات وأسئلة دفاع المتهم. 

وأوضح أن المحكمة تستدعي المجني عليها على أنها شاهد إثبات، وتطلب منها المحكمة حلف اليمين للإدلاء بشهادتها، ثم يطلب دفاع المتهم من المحكمة استجوابها وتوجيه عدة تساؤلات إليها، إن قبلت المحكمة التساؤل تجيب عليه المجني عليها، وإن رفضت المحكمة لا يتم تسجيل التساؤل.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

 

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

 

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المخرج عمر زهران على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

 

 

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محكمة الجيزة الفنانة التشكيلية شاليمار شاليمار شربتلي

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