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حوادث

تأجيل استئناف أخصائي تحاليل بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أجلت محكمة مستأنف الجيزة، استئناف أخصائي تحاليل طبية، على حكم حبسه 3 أعوام لاتهامه وآخرين بالإتجار في الأعضاء البشرية، إلى جلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وقضت محكمة جنايات العجوزة في وقت سابق، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات، في جلسة إعادة إجراءات محاكمته عقب صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن 10 سنوات.

 

تحقيقات النيابة في اتهام اخصائي تحاليل بالاتجار في الأعضاء

 

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين ("محمد.ف"، أخصائي تحاليل طبية، و"سعيد.ع"، كهربائي سيارات، و"هيثم.ح" صاحب محل ملابس، و"إيهاب.س" عامل)؛ في غضون الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة أسس المتهم الأول "محمد.ف"، وأدار جماعة إجرامية منظمة الأغراض الإتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف إرتكاب - نقل وزراعة الأعضاء البشرية وأنضم لها المتهمون من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لاغراضها متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم "فريد م"، و"أبو النور ع"، و"جمال زأ"، بأن استقبلوهم وتولى نقلهم وأيوائهم.

 

وأوضحت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين عرضوا على المجني عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، مُستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجساد آخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو.س"، من أجل الحصول على منافع مادية مما ترتب عليه - إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين تهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء أجسام المجني عليهم "فريد م"، و"أبو النور.ع"، و" جمال أ"، فاتفقوا معهم على استئصال اعضائهم البشرية مستغلين حاجتهم المادية وبيعها ونقلها وزراعتها في أخرين وهم "مساعد ج"، و"مروة أ"، و"زوزو س" وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.

 

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