الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة في إصابة أب وابنته بانفجار أسطوانة غاز بشقة أوسيم

اطفاء الحريق، فيتو
اطفاء الحريق، فيتو

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة حول إصابة شخصين "أب وابنته" بحروق من الدرجة الأولى والثانية، في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بقرية بشتيل البلد التابعة لمركز أوسيم.

 

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب الحريق الذي أسفر عن  انهيار حوائط الشقة وواجهة العقار.

 

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

 

انفجار ضخم بعقار ببشتيل البلد بأوسيم 

 

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ضخم بعقار ببشتيل البلد بدائرة المركز.

 

على الفور انتقلت قوة من المباحث بعدما أخطرت الإدارة المدنية بالجيزة التي دفعت بفريق من الإنقاذ البري، إلى الموقع المشار إليه.

 

وتبين من خلال الفحص أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في إصابة شخصين "أب وابنته" بحروق من الدرجة الأولى والثانية وتهشم الشقة وانهيار حوائطها وواجهة العقار.

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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