ضبط صاحب شركة نصب على المواطنين بالعجوزة عبر الفيس بوك

أكدت الأجهزة الأمنية قيام إحدى الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل.

تمكنت عقب تقنين الإجراءات من اغلاق الشركة وضبط صاحب الشركة و٣ من القائمين بمقر الشركة بدائرة قسم شرطة العجوزة بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج وإعلانات دعائية وترويجية خاصة بتلك الشركة عبر مواقع التواصل وجهاز لاب توب.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضهم على النيابة العامة.

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