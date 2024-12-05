الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة العامة تستقبل وفدًا أردنيا رفيع المستوى

النائب العام
النائب العام

استقبلت النيابة العامة، وفدًا رفيع المستوى من النيابة العامة الأردنية، يترأسه النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في زيارة رسمية. 

وتضمنت المراسم، زيارة الوفد الأردني المستشار وزير العدل، اليوم الخميس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وكان في وقت سابق، قد أجرى الوفد الأردني زيارة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي.

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النيابة العامة النيابة العامة الأردنية وزير العدل

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