الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

المتهم بالتعدي علي مضيفة طيران بالنزهة يكشف كواليس الواقعة

ضبط المتعدي علي مضيفة
ضبط المتعدي علي مضيفة طيران في النزهة،فيتو

أدلي المتهم بالتعدي علي مضيفة طيران وتشويه وجهها بآلة حادة والتسبب في إصابتها بنزيف في المخ بالشارع  بدائرة قسم شرطة النزهة باعترافات حول الواقعة أمام رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وذلك عقب تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه مختبئا بشقة في مدينة نصر.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة للانتقام من المجني عليها، وأوضح أنه تربطه بالمجني عليها علاقة صداقة منذ 4 سنوات، وكانت تتردد عليه بشقة في الشيراتون لقضاء سهرات بينهما، وأشار المتهم إلي أنه قبل الحادث بيوم وقع خلاف بينه وبين المجني عليها وتشاجرا سويا وقامت بالتعدي عليه وإصابته بجرح في يديه، وذلك أثناء تواجدهم بشقة الشيراتون، الأمر الذي جعله يتعمد الانتقام منها وارتكب الواقعة بهدف تشويهها.

وتحرر المحضر اللازم وجار إحالته للنيابة العامة.

تلقى قسم شرطة النزهة إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله فتاة مصابة بعدة كسور بالوجه ومحجر العين، وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتعاني من نزيف بالمخ.

وبالانتقال تبين تعدي شاب عليها بآلة حادة في الشارع،  ولاذ بالفرار بدائرة القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه واعترف بالواقعة.

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مضيفة طيران بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة مدينة نصر

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