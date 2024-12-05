الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في منشأة القناطر

حريق مخزن أخشاب والمطافئ
حريق مخزن أخشاب والمطافئ تسيطر، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمنشأة القناطر، من السيطرة على حريق نشب بمصنع أخشاب، بمنطقة أبو غالب دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمصنع للأخشاب بقرية أبو غالب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع أخشاب وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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المعمل الجنائي أمن الجيزة فيتو

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