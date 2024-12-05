مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار إسطوانة غاز بمصنع في الإسكندرية (صور)

لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين في انفجار إسطوانة غاز بإحدى شركات الغاز الصناعية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، بنطاق حي العامرية أول غرب الإسكندرية.

كانت غرفة عمليات حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، تلقت بلاغًا بوقوع انفجار شديد داخل شركة إسكندرية للغازات الصناعية (ميد غاز) بجوار شركة كمال سعد الطريق الصحراوي الكيلو 28 اتجاه القاهرة.

توجهت علي الفور قيادات الحي بصحبة قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وقوة أمنية وسيارات الإسعاف.

وتبين وقوع إنفجار إسطوانة غاز في مصنع شركة إسكندرية للغازات الصناعية (ميد غاز)، ومصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العامرية.

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