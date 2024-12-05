كاميرات ومصوغات ذهبية، حبس عاملين سرقا فيلا بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاملين سرقا فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بسرقة 2 كاميرا تصوير، 2 ساعة، هاتف محمول، وبعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

القبض علي المتهمين بالجيزة

وتلقت الأجهزة الأمن بلاغ بسرقة فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، واختفاء كاميرتين تصوير هاتف محمول، وبعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية.

وكثفت قوات الأمن جهودها وتمكنت من القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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