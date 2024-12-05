الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس 6 سنوات لمستريحة المطابخ بالطالبية

حبس متهمة
حبس متهمة

قضت محكمة جنح الطالبية، بمعاقبة الفتاة الشهيرة بـ “مستريحة المطابخ” بالحبس 6 سنوات في 6 قضايا نصب وتعويض مدنى 101 ألف جنيه.

محاكمة مستريحة المطابخ بالجيزة 

وقال نبيل إسحاق، محامي الضحايا فى جلسة المحاكمة: إن المتهمة استولت على 10 ملايين جنيه من المجنى عليهم، بعدما أوهمتهم بتصنيع مطابخ بسعر أقل من السوق للنصب عليهم، واستولت على مقدمات حجز المطابخ من عشرات الضحايا. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اتخذت مقرا للشركة فى منطقة الجيزة، ونشرت إعلانات عن تجهيز مطابخ للشقق بسعر أقل من السوق، مما جذب الزبائن من الضحايا، واتفقوا معها على عمل مطابخ ودفعوا لها مقدمات حجز واستولت عليها.

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