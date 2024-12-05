حبس 6 سنوات لمستريحة المطابخ بالطالبية

قضت محكمة جنح الطالبية، بمعاقبة الفتاة الشهيرة بـ “مستريحة المطابخ” بالحبس 6 سنوات في 6 قضايا نصب وتعويض مدنى 101 ألف جنيه.

محاكمة مستريحة المطابخ بالجيزة

وقال نبيل إسحاق، محامي الضحايا فى جلسة المحاكمة: إن المتهمة استولت على 10 ملايين جنيه من المجنى عليهم، بعدما أوهمتهم بتصنيع مطابخ بسعر أقل من السوق للنصب عليهم، واستولت على مقدمات حجز المطابخ من عشرات الضحايا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة اتخذت مقرا للشركة فى منطقة الجيزة، ونشرت إعلانات عن تجهيز مطابخ للشقق بسعر أقل من السوق، مما جذب الزبائن من الضحايا، واتفقوا معها على عمل مطابخ ودفعوا لها مقدمات حجز واستولت عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.