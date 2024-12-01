القبض على ممثل شهير في الطالبية وبحوزته تذاكر هيروين

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ممثل شهير بحوزته مواد مخدرة في منطقة الطالبية بالجيزة.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بوجود ممثل شاب - مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات- بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا.

أمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.

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