أخبار الفن اليوم: الموت يفجع حنان سليمان.. إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا.. ويجز ورامي صبري في مرمى هجوم النقاد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أعلنت الفنانة حنان سليمان، وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

روج الفنانن آسر ياسين لمسلسله الجديد موعد مع الماضي قبل طرحه قريبا على نتفليكس.

عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع”.

فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره ومحبيه، بدعم المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

انطلق حفل المطربة أصالة نصري بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “الهنا اللي أنا فيه” البوستر التشويقي للفيلم، والذي يطرح في دور العرض السينمائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

طرحت منصة "شاهد" مؤخرًا بوستر مسلسل جديد، وهو “المهرج” الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الفن وهو بتوقيع المخرجة رشا شربتجي.

يشارك الفنان عابد عناني في السباق الرمضاني القادم بمسلسل ضل حيطة، وبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية بالديكور الأساسي للعمل.

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قطر بالدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

أزمة ويجز ورامي صبري، لا تزال أزمة ويجز ورامي صبري متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور بسبب التصريحات المتبادلة بينهما، خاصة أن الثنائي يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة.

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