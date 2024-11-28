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أخبار الفن اليوم: الموت يفجع حنان سليمان.. إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا.. ويجز ورامي صبري في مرمى هجوم النقاد

الفنانة حنان سليمان،
الفنانة حنان سليمان، فيتو

شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة شقيق الفنانة حنان سليمان.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

الموت يفجع الفنانة حنان سليمان

أعلنت الفنانة حنان سليمان، وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

 

آسر ياسين يروج لمسلسل "موعد مع الماضي"

روج الفنانن  آسر ياسين لمسلسله الجديد موعد مع الماضي قبل طرحه قريبا على نتفليكس.

 

لطيفة توجه رسالة إلى جمهورها بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم في 2024 بدبي (فيديو)

عبرت  الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع”.

 

أحمد سعد يدعم المخرج عمر زهران: "أنضف وأطهر خلق الله"

فاجأ المطرب أحمد سعد، جمهوره ومحبيه، بدعم المخرج عمر زهران، في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. 

 

أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو)

انطلق حفل المطربة أصالة نصري بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

 

البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “الهنا اللي أنا فيه” البوستر التشويقي للفيلم، والذي يطرح في دور العرض السينمائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

أبطال مسلسل "المهرج"، أبرزهم باسم ياخور

طرحت منصة "شاهد" مؤخرًا بوستر مسلسل جديد، وهو “المهرج” الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الفن وهو بتوقيع المخرجة رشا شربتجي.

 

تعرف على شخصية عابد عناني في مسلسل ضل حيطة

يشارك الفنان عابد عناني في السباق الرمضاني القادم بمسلسل   ضل حيطة، وبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام الماضية بالديكور الأساسي للعمل.

 

 

إليسا وتامر عاشور في حفل مشترك بالدوحة قريبا

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قطر بالدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

تعالٍ وتطاول وبحث عن الترند، ويجز ورامي صبري في مرمى هجوم النقاد

أزمة ويجز ورامي صبري، لا تزال أزمة ويجز ورامي صبري متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور بسبب التصريحات المتبادلة بينهما، خاصة أن الثنائي يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة.

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حنان سليمان الفنانة حنان سليمان إليسا تامر عاشور

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الموت يفجع الفنانة حنان سليمان

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