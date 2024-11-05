إليسا تحيي حفلا في القاهرة 16 نوفمبر

تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مصر يوم 16 نوفمبر الجاري.

ويقام الحفل في القاهرة، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير كعادة حفلات إليسا في مصر.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

وفي وقت سابق أحيت الفنانة اللبنانية إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.