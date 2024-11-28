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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل "المهرج"، أبرزهم باسم ياخور

أبطال مسلسل المهرج،
أبطال مسلسل "المهرج"، فيتو

طرحت منصة "شاهد" مؤخرًا بوستر مسلسل جديد، وهو “المهرج” الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الفن وهو بتوقيع المخرجة رشا شربتجي.

أبطال مسلسل "المهرج"

ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بشوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والفنانة ديمة الجندي، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

قصة مسلسل "المهرج" 

تدور أحداث مسلسل "المهرج" حول جريمة قتل معقدة للغاية، ويتم ظهور أكثر من متهم ولكل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت. 

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي 

وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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