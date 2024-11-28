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ثقافة وفنون

البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم “الهنا اللي أنا فيه” البوستر التشويقي للفيلم، والذي يطرح في دور العرض السينمائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتصدر البوستر الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانتان دينا الشربيني، وياسمين رئيس.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

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فيلم الهنا اللي أنا فيه دينا الشربيني ياسمين رئيس كريم محمود عبد العزيز

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