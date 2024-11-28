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ثقافة وفنون

لطيفة توجه رسالة إلى جمهورها بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم في 2024 بدبي (فيديو)

لطيفة، فيتو
لطيفة، فيتو

عبرت  الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع”.

وقدمت لطيفة الشكر لجمهورها ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في فيديو نشرت عبر حسابها على منصة إكس، إن أي نجاح لها يرجع فضله بعد الله إلى أمها وإلى جمهورها.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغاني، قامت بتصويرهم جميعا فيديو كليب.

وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فب تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي. 

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لطيفة الفنانة التونسية لطيفة ألبوم مفيش ممنوع دبي

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