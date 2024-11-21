الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح فيلم "الهنا إللي أنا فيه " بالسينمات 18 ديسمبر

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

طرحت شركة نيوسنشري الإعلان التشويقي لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، والذي يتناول فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم في السينمات يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

وتكشف أحداث الإعلان التشويقي عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمد عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

 

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان كريم محمود عبدالعزيز كريم محمود عبد العزيز دينا الشربيني

مواد متعلقة

دينا الشربيني تقف أمام حسين فهمي في كامل العدد 3

تفاصيل "الهنا اللي أنا فيه" أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز في السينما

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة للتجديد له، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

تراجع أسعار الذهب فى الصاغة قبل ساعات من اجتماع المركزي (آخر تحديث)

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو وانخفاض الجوافة في سوق العبور

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

سفينة نوح، تركي يصطحب حيواناته المتنوعة أينما ذهب

مشهد يثير الأحزان، كلب يبكي وينادي على صاحبه الغريق في النيل (فيديو)

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

فتح باب التقدم للراغبين في شغل وظيفة "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف، اعرف الشروط

3.6 ألف دولار سعر طن النحاس اليوم الخميس في بورصة المعادن

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الجامع الأزهر: المولى عز وجل زكَّي نبيه فى كل أموره وجمله بصفات الجمال والكمال

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

المزيد
الجريدة الرسمية