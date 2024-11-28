الجمعة 29 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

الموت يفجع الفنانة حنان سليمان

حنان سليمان
حنان سليمان

أعلنت الفنانة حنان سليمان، وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت حنان سليمان: «توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان العزاء غدا الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي».

حنان سليمان تشارك في مسلسل وتقابل حبيب

وتشارك الفنانة حنان سليمان في مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.
 

أبطال مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 


مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب  في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسى والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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