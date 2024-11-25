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محافظات

زوج يتخلص من زوجته خلال مشاجرة بينهما في بني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

 شهدت مدينة بني سويف صباح اليوم الإثنين واقعة مأساوية، حيث عثر الأهالي على جثة موظفة بالتأمين الصحي مسجاة داخل منزلها وبها أثار ذبح بالرقبة، وجرى إبلاغ الشرطة والإسعاف.

 

بلاغ العثور على جثة ببني سويف 

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة موظفة في العقد السادس من العمر وبها أثار ذبح بالرقبة مسجاة داخل منزل أسرتها، بمدينة بني سويف.

 

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

قتلها بسبب قضية خلع

 وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث بني سويف، وتبين من التحريات الأولية أنه قد نشبت مشاجرة بين المجني عليها وزوجها، بسبب تحريكها دعوى خلع ضده، قام خلالها بالتخلص منها بآلة حادة سكين، وجرى إلقاء القبض عليه، واخطرت جهات التحقيق.

 

ونقلت جثة الجني عليها وتدعى؛ «س.ع.س» 56 عامًا، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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