محافظ بني سويف يثني على جهود القومي للمرأة في الاستجابة للشكاوى

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على جهود فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأشاد المحافظ، بتعاون المجلس مع شركاء التنمية في المحافظة لتعزيز دور المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الفعالة في المجتمع، بالإضافة إلى تأهيلها في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود في إطار تنفيذ الدولة لخطوات هامة لدعم المرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، لمتابعة أنشطة مكتب شكاوى المرأة في المحافظة، واستعرض اللقاء التقرير الذي أعدته مقررة الفرع بشأن الشكاوى التي تم استقبالها والإجراءات المتخذة خلال الفترة من 1 إلى 24 نوفمبر الجاري.

جهود فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف

أشار التقرير إلى أن مكتب الشكاوى استقبل 19 شكوى وطلبًا واستشارة قانونية متنوعة، تضمنت 14 شكوى متعلقة بالأحوال الشخصية، و2 بشأن تنفيذ أحكام جنائية، و3 شكاوى عن العنف النفسي، وقد تم إحالة 5 شكاوى إلى محامين مختصين، و6 شكاوى تتعلق باستكمال المستندات، بينما ما زال العمل جاريًا على دراسة باقي الشكاوى.

وفي إطار الجهود التوعوية، شاركت محاميات مكتب الشكاوى في فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، حيث عقدت لقاءات توعوية في قرى المحافظة ومراكز شباب العبور.

كما شارك الفرع في حملة "احميها من الختان" ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات على رسائل الحملة وتوعية المجتمع بالعقوبات القانونية التي تقع على من يمارس أو يشجع هذه العادة.

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