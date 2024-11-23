6 وفيات و17 مصابًا، ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي

أسفر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عن وفاة 6 أشخاص، من بينهم 4 من محافظة بني سويف، وإصابة 17 آخرين، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات الفيوم لقربها من موقع الحادث.

أسماء المتوفين بحادث تصادم الصحراوي الغربي

وحصلت " فيتو" على أسماء ضحايا الحادث حيث وصل عدد الوفيات إلى 6 أشخاص وهم: شيماء علي عبد السلام عبد الوهاب، 25 سنة، مقيمة بمحافظة بني سويف، وأشرف عبدالله محمد شلبي، 43 سنة، مقيم سمسطا بمحافظة بني سويف، وشكري صابر عبد الوهاب، 45 سنة، مقيم ببا بمحافظة بني سويف، ومختار معاذ عبد الرحمن حسين، 38 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، وسعيد حبيب ناصر منصور، 60 سنة، مقيم روض الفرج بالجيزة، وأيمن راضي عبد الفتاح خليل، 45 سنة، مقيم إمبابة بالجيزة.

أسماء المصابين بحادث تصادم الصحراوي الغربي

والمصابون، هم: سامح شكرى عبد الكريم (28 سنة) من بني سويف يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري، وهدى عبد الهادي أحمد حسين (51 سنة) من بني سويف أصيبت بسحجات وكدمات بالجسم، مالك رفعت إبراهيم محمد (4 سنوات) من بني سويف يعاني من سحجات وكدمات بالجسم، وحاتم سامي فتحي أمين (23 سنة) من بني سويف أصيب باشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات.

ومحمود خطيب حسين حسين (21 سنة) من بني سويف يعاني من اشتباه كسر بالقدمين وجروح وكدمات، وأحمد فتحى خلاف خلف (46 سنة) من بني سويف أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ونجم الدين ربيع أحمد (38 سنة) من بني سويف يعاني من كسور وكدمات وسحجات، بينما محمد ربيع علي محمد (28 سنة) من بني سويف أصيب باشتباه نزيف بالمخ والبطن وجروح وكدمات بالجسم.

ومحمد شحاته لملوم (35 سنة) من بني سويف يعاني من اشتباه كسر وجرح متهتك بالقدم الأيمن وكدمات وسحجات، وأحمد زيدان عبد الجليل (30 سنة) من الفيوم يعاني من اشتباه كسر بالذراع والقدم اليسرى، وسيد عدلي حسن نوح (59 سنة) من المنيا يعاني من اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وسحجات وكدمات، وخالد رجب عبد العظيم عبد الغفار (34 سنة) من المنيا يعاني من اشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات بالجسم، وسيد سليم ضيف الله عبد العليم (55 سنة) من بني سويف أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح بالجبهة.

وعلي هود عثمان نصر (25 سنة) من الفيوم يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر مضاعف بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد محمد علي (35 سنة) يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بينما نبيل صبحي عبد العظيم (53 سنة) من الجيزة يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ومصاب مجهول الهوية (25 سنة) باشتباه نزيف بالمخ والصدر وكسر بالفقرات العنقية والظهرية وجروح بالرأس والرقبة والعين اليسرى وكدمات وسحجات بالجسم.

نقل ضحايا حادث الصحراوي الغربي لمستشفيات الفيوم

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مستشفى طامية المركزي وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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