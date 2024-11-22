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جامعة بني سويف في المرتبة الـ 111 عالميا والـ 5 محليا بالتصنيف البريطاني للعلوم البينية

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 111 عالميًّا والمرتبة الخامسة على مستوى جامعات مصر في التصنيف البريطاني للعلوم البينية لعام 2025، والذي شمل تصنيف 749 جامعة من 92 دولة حول العالم.

 

مؤشرات التصنيف البريطاني للعلوم البينية للجامعات

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن هذا التصنيف يعتمد على قياس مساهمة الجامعات في مجال العلوم البينية، ويتضمن 11 مؤشر أداء موزعين على ثلاثة مجالات رئيسية هي المدخلات، العمليات، والمخرجات. 

وأضاف، كما يشمل عدة معايير فرعية مثل السمعة البحثية، جودة البحوث البينية، نسبة البحوث البينية، عدد البحوث المنشورة، البنية التحتية المعملية، الكوادر الإدارية، نسبة الترقيات في البحوث البينية، ونسبة المشروعات الممولة للصناعة ولخدمة البحوث البينية.

 

رئيس جامعة بني سويف يدعم المشاريع والأبحاث البيئية

من جانبها، أكدت الدكتورة سما الدق، مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن التصنيف المتميز للجامعة يعكس الجهود المبذولة في تحسين نوعية وجودة الأبحاث العلمية البينية المنشورة دوليًا، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج ملحوظة في هذا التصنيف، فضلًا عن دعم وتشجيع رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن للبحوث البينية، وما يقدمه من دعم للمشاريع والأبحاث في هذا المجال.
 

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