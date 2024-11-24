محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية 2025

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية حصة مديرية أمن بني سويف لعام 1446هـ/2025م، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

قرعة حج الداخلية ببني سويف 2025

وقد أُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعددهم 356 فائزًا وفائزة 352 بالأقسام و4 كبار سن، بجانب احتياطي بنسبة 50% لعدد 178 متقدمًا، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 1163 مواطنًا ومواطنة تقدموا للقرعة.

وأسفرت القرعة عن اختيار 100 أساسي و51 احتياطي، لمركز وبندر وشرق بني سويف، و52 أساسي و26 احتياطي لمركز ومدينة الفشن، و43 أساسي و22 احتياطي لمركز ومدينة الواسطى، و38 أساسي و19 احتياطي. لمركز ومدينة إهناسيا، و46 أساسي و23 احتياطي لمركز ومدينة ببا، و30 أساسي و15 احتياطي لمركز ومدينة سمسطا، و43 أساسي و22 احتياطي لمركز ومدينة ناصر.

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين

وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات في هذه القرعة، التي يعتبرها من أنجح الفعاليات التي تشرف على تنظيمها وزارة الداخلية لما تتميز به من انضباط والتزام، مؤكدًا ثقته في أن يكون الحجاج واجهة وسفراء لمصر، خلال أداء هذا الركن الجليل، وحملهم أمانة الدعاء بدعوة صادقة من أقدس بقاع الأرض أن يحفظ مصرنا من كل مكروه أوسوء،وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى، أن يمن على الجميع بحج مبرور، ومتمنيا التوفيق في قادم الأيام لمن يحالفه التوفيق هذا العام.

فيما نقل مدير الأمن تحيات وتهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحجاج والحاضرين، مشيرا إلى حرص واهتمام أجهزة الوزارة بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء ركن الحج وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، مؤكدا تضافر الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرعة في أداء مناسك تلك الفريضة.

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