إزالة 169 حالة تعد على أراضي الدولة في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تنفذها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتستهدف الحملة القضاء على جميع أشكال التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة والأراضي الزراعية، ومكافحة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.

إزالة 169 حالة تعد ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير قدمه عمرو محمود، مدير أملاك الدولة، والذي أشار إلى أن إجمالي حالات الإزالة بلغ 169 حالة منذ بداية المرحلة الثانية وحتى يوم الأحد الماضي، شملت 20 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ تابعة للدولة بمساحة 797 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 149 حالة تعدٍ على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطًا من الأراضي الزراعية.

وأشاد التقرير بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل دقيق، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، والذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية.

يُذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 قد بدأت في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر 2024، وأسفرت عن إزالة 208 حالات تعدٍ، شملت 68 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك دولة و140 حالة على أراضٍ زراعية بمساحة 6.13 فدان، وتستكمل الحملة الآن بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 29 نوفمبر، على أن تنطلق المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

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