محافظات
محافظات

6 ندوات توعوية لدعم وتمكين المكفوفين بالشرقية

أكدت الدكتورة رانيا ربيع مقررة لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية أنه تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، والذي يوافق 4 يناير من كل عام، تم تنظيم وتنفيذ 6 ندوات للتوعية بأهمية لغة برايل كوسيلة اتصال أساسية تضمن حقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من أبناء المحافظة، ولتعزيز التعليم الشامل ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع عبر توفير الوصول للمعلومات والفرص المتساوية.

اعتداء جماعي على شاب من ذوي الهمم بالشرقية والأمن يضبط المتهمين

التنسيق بين المديريات ووحدات ذوى الهمم 

 وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات والمديريات ومسئولى وحدات ذوى الهمم بمراكز ومدن: كفر صقر، أولاد صقر، فاقوس، مشتول السوق، ومدينتى "القنايات، القرين" مشيرة إلى أن تلك الندوات والفعاليات المنفذة بوحدات ذوى الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة تناولت موضوعات البصيرة أقوى من البصر وجهود الدولة لدعم المكفوفين وضعاف البصر

أهمية الكتابة والقراءة بطريقة برايل

كما تناولت الموضوعات  ايضا كيفية دعم وتمكين المكفوفين بالمجتمع وكيفية دمج المكفوفين وضعاف البصر بالمجتمع بالاضافة الى أهمية الكتابة والقراءة بطريقة برايل في تمكين المكفوفين وضعاف البصر من الوصول إلى المعرفة والتعليم التعريف بطريقة برايل للكتابة وذكرى ميلاد لويس برايل مخترع نظام برايل.

أول قرار من النيابة في واقعة الاعتداء الجماعي على شاب من ذوي الهمم بالشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم والعزيمة، من خلال تكثيف جهودها المُتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، والعمل على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم؛ بما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية بمختلف المجالات والقطاعات، لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم مُتميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات.

