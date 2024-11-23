محافظ بني سويف يتابع ورشة رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تقام على مدار يومين، بديوان عام المحافظة،لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية على طلبات التصالح بعد التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بملف التصالح

وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من هذا التدريب لتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حيث يتناول التدريب عددا من الموضوعات والإجراءات بعد التعديل في اللائحة التنفيذية

محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بملف التصالح

من جهته أشار السكرتير العام المساعد، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات من قاعة وشاشات عرض وخدمة إنترنت وغيرها من التسهيلات اللازمة لعقد الورشة التدريبية التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وفي ضوء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين على منظومة التصالح وذلك طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء 3504 لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون التصالح.

تدريب العاملين بمراكز الواسطى وإهناسيا وناصر

وأضاف السكرتير المساعد أنه تم "اليوم" تدريب العاملين بالملف من مراكز "الواسطى، اهناسيا، ناصر" وتستكمل غدا بالعاملين بمراكز ومدن: بني سويف، وسمسطا وببا والفشن، الذي يتناول التدريب الرد على استفسارات وتساؤلات العاملين حول كيفية سير الإجراءات بمنظومة العمل في الملف وفق التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون التي تستهدف التيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل في الملف.

محافظ بني سويف يتابع تدريب العاملين بملف التصالح

وتواجد خلال زيارة محافظ بني سويف لفعاليات التدريب، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، والمهندسىة مها أبو بكر مسؤول ملف التصالح بمحافظة بني سويف، وداليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ببني سويف، والمهندس أحمد محمد غريب أخصائي تدريب ومتابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالمحافظة.

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