السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجازاة مدير مدرسة وفني وسائل تعليمية للتلاعب في دفتر الحضور والانصراف ببني سويف

محكمة مجلس الدولة
محكمة مجلس الدولة ببني سويف

قضت محكمة بنى سويف التأديبية، بمعاقبة فني وسائل تعليمية بخصم 10 أيام من راتبه ومدير مدرسة ابتدائية مشتركة بإدارة أهناسيا التعليمية، بخصم 15 يوما من الراتب، بسبب انقطاع الفني عن العمل وحصوله على مرتبه كاملا، وقيام مدير المدرسة بالتوقيع له فى دفتر الحضور والانصراف.

التلاعب في دفتر حضور وانصراف مدرسة ببني سويف

وأكدت المحكمة، أن فني وسائل تعليمية بمدرسة ابتدائية مشتركة بأهناسيا انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للتعليمات، وحصل على أجره الوظيفي عن مدة الانقطاع وبدون وجه حق، كما أن مدير المدرسة الابتدائية المشتركة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيب فنى الوسائل التعليمية، ووقع بسجل الحضور والانصراف قرين فنى الوسائل التعليمية، بما يفيد حضور المذكور بمقر المدرسة خلال مدة الانقطاع، ونظرًا لارتباط المخالفات السابق الإشارة إليها ببعضها البعض وبأدلة ثبوت واحدة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق والتحقيقات ويمطالعة المحكمة لتقرير التفتيش المالي والإداري - إدارة أهناسبا التعليمية تضمن: أنه بالنسبة للمحال الأول مخالفته بسب عدم تقديمه ما يفيد عن غيابه لتلك المدة وصرفه للمرتب كاملا بدون وجه حق مما يستدعى رد هذا المبلغ عن تلك المدة المشار اليها بالمخالفة المنسوبة إليه إضافة إلى فوائد التأخير، وبالنسبة للمحال الثاني بمخالفته أيضًا بسبب توقيعه للمحال الأول في الفترة المشار إليها بالمخالفة المنسوبة له رغم عدم تواجده على راس العمل وعدم اتخاذه الاجراء القانوني حيال هذا الشأن، وهو ما تأيد بما جاء بأقوال المحالين بالتحقيقات بإعترافهما.

وتابعت: أقر المحال الأول بانقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار اليها وذلك لأنه كان في إجازة اعتيادية قبل هذه الأيام خارج البلاد وتعذر منه الرجوع في الميعاد المحدد لانتهاء الاجازة وأنه تقاضي أجر عن هذه المدة أيضًا وأنه سوف يقوم بسداد المبلغ الذي قام بتقاضيه دون وجه حق.

وأقر المحال الثاني بتوقيعه بسجل الحضور والانصراف في هذه المدة المشار اليها باعتقاد منه أن المحال الأول متواجد علي رأس العمل وأن المحال الأول سها عن توقيعه في الدفتر فقام بالتوقيع بدلا منه وأنه لم يتخذ ضده الاجراءات القانونية راجع الي ظنه بذلك ايضًا، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة هذه المخالفات وصحة نسبتها للمُحالين وتتيقن من أن هذه المخالفات ثابتة في حقهما ثبوتًا يقنيًا.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)

محافظ بني سويف يتابع ورشة رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

جامعة بني سويف في المرتبة الـ 111 عالميا والـ 5 محليا بالتصنيف البريطاني للعلوم البينية

أهالي بني سويف يشيعون جثمان عامل الدليفري ضحية نجل زوجة الشيف شربيني

وكيل تعليم بني سويف تكشف تعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر

القبض على 5 أشخاص سطوا على سيارة مواد غذائية ببني سويف

السبت، قطع الكهرباء عن 32 منطقة ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

8 ملايين دولار منحة كورية لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية

مصرع طفلة غرقًا في مياه ترعة ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة (صور)

محافظ بني سويف يتابع ورشة رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

جامعة بني سويف في المرتبة الـ 111 عالميا والـ 5 محليا بالتصنيف البريطاني للعلوم البينية

أهالي بني سويف يشيعون جثمان عامل الدليفري ضحية نجل زوجة الشيف شربيني

وكيل تعليم بني سويف تكشف تعديل مواعيد امتحانات شهر نوفمبر

القبض على 5 أشخاص سطوا على سيارة مواد غذائية ببني سويف

السبت، قطع الكهرباء عن 32 منطقة ببني سويف لتنفيذ أعمال الصيانة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

تفاصيل المعاينة الأولية وتفريغ الكاميرات لشقة محمد رحيم

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 11 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بترعة في كفر الشيخ

ابنة الملحن محمد رحيم تنعيه بـ كلمات مؤثرة في مقطع فيديو

قرارات عاجلة للنيابة في اشتباه وفاة الملحن محمد رحيم جنائيا

منوعات

المزيد

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

خطة عمل اللجنة البرلمانية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية