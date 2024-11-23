مجازاة مدير مدرسة وفني وسائل تعليمية للتلاعب في دفتر الحضور والانصراف ببني سويف

قضت محكمة بنى سويف التأديبية، بمعاقبة فني وسائل تعليمية بخصم 10 أيام من راتبه ومدير مدرسة ابتدائية مشتركة بإدارة أهناسيا التعليمية، بخصم 15 يوما من الراتب، بسبب انقطاع الفني عن العمل وحصوله على مرتبه كاملا، وقيام مدير المدرسة بالتوقيع له فى دفتر الحضور والانصراف.

التلاعب في دفتر حضور وانصراف مدرسة ببني سويف

وأكدت المحكمة، أن فني وسائل تعليمية بمدرسة ابتدائية مشتركة بأهناسيا انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للتعليمات، وحصل على أجره الوظيفي عن مدة الانقطاع وبدون وجه حق، كما أن مدير المدرسة الابتدائية المشتركة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيب فنى الوسائل التعليمية، ووقع بسجل الحضور والانصراف قرين فنى الوسائل التعليمية، بما يفيد حضور المذكور بمقر المدرسة خلال مدة الانقطاع، ونظرًا لارتباط المخالفات السابق الإشارة إليها ببعضها البعض وبأدلة ثبوت واحدة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق والتحقيقات ويمطالعة المحكمة لتقرير التفتيش المالي والإداري - إدارة أهناسبا التعليمية تضمن: أنه بالنسبة للمحال الأول مخالفته بسب عدم تقديمه ما يفيد عن غيابه لتلك المدة وصرفه للمرتب كاملا بدون وجه حق مما يستدعى رد هذا المبلغ عن تلك المدة المشار اليها بالمخالفة المنسوبة إليه إضافة إلى فوائد التأخير، وبالنسبة للمحال الثاني بمخالفته أيضًا بسبب توقيعه للمحال الأول في الفترة المشار إليها بالمخالفة المنسوبة له رغم عدم تواجده على راس العمل وعدم اتخاذه الاجراء القانوني حيال هذا الشأن، وهو ما تأيد بما جاء بأقوال المحالين بالتحقيقات بإعترافهما.

وتابعت: أقر المحال الأول بانقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار اليها وذلك لأنه كان في إجازة اعتيادية قبل هذه الأيام خارج البلاد وتعذر منه الرجوع في الميعاد المحدد لانتهاء الاجازة وأنه تقاضي أجر عن هذه المدة أيضًا وأنه سوف يقوم بسداد المبلغ الذي قام بتقاضيه دون وجه حق.

وأقر المحال الثاني بتوقيعه بسجل الحضور والانصراف في هذه المدة المشار اليها باعتقاد منه أن المحال الأول متواجد علي رأس العمل وأن المحال الأول سها عن توقيعه في الدفتر فقام بالتوقيع بدلا منه وأنه لم يتخذ ضده الاجراءات القانونية راجع الي ظنه بذلك ايضًا، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صحة هذه المخالفات وصحة نسبتها للمُحالين وتتيقن من أن هذه المخالفات ثابتة في حقهما ثبوتًا يقنيًا.

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