كشف وعلاج بالمجان لـ1341 حالة مرضية في قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في القافلة الطبية العلاجية التي نظمتها وزارة الصحة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تأتي هذه القافلة في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية وتعزيز سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

قافلة طبية مجانية ببني سويف

وأوضح تقرير أعدته د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تم تنفيذها يومي السبت والأحد 23 و24 نوفمبر الجاري، في قرية معصرة نعسان بمركز أهناسيا، حيث شاركت في القافلة 8 عيادات طبية في 7 تخصصات طبية (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، حيث تم فحص 1341 حالة وتقديم العلاج المجاني لهم.

كما تم إجراء فحوصات معملية مثل تحليل الدم (45 حالة) وفحص الطفيليات (73 حالة)، بالإضافة إلى إجراء الأشعة العادية (11 حالة)، وإجراء موجات فوق صوتية لـ 91 حالة. تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي حضرها 160 مواطنًا، تناولت مواضيع مثل الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية بعد انقطاع الدورة الشهرية، كما تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 4080 خدمة.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية قد تم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور محمد خلف، مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج، مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.