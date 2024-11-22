أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، مسار يفوز ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعدما سدد كرة قوية علت مرمى حارس الاتحاد السكندري.

تصل بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يكون مسئولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

فاز محمد عبد المقصود برئاسة مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال في الانتخابات المقامة بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك بعد حصوله علي ثقة الجمعية العمومية.

ونال عبد المقصود رئاسة اتحاد رفع الأثقال بعد الحصول على 9 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه عمرو رمضان.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وانيمبا النيجيري بالكونفدرالية.



ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

فاز فريق بيراميدز على نظيره البنك الأهلي 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وسجل هدف التقدم لصالح البنك الأهلي مدافع الفريق محمد عبد الغني في الدقيقة 45.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 50 لصالح بيراميدز، ثم أضاف الهدف الثاني والثالث صديق أوجولا بالدقيقة 52، 74.

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة، على الإنجازات البارزة التي حققوها في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي أُقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

حقق فريق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت، على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز رباعية فاركو عمرو ناصر هدفين في الدقيقة 35 و44، ومحمود جهاد في الدقيقة 85 وأحمد الشريف في الدقيقة 89.

وأحرز ثلاثية إنبي أحمد كالوشا في الدقيقة 15 وعلي فوزي هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقة 81 و11+90.



منتخب الناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا غدًا السبت، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.



وتم تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، الأولى اشتملت بعض التدريبات البدنية الخفيفة، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

ونجح منتخب مصر في الفوز خلال آخر مواجهتين على منتخبي الجزائر وتونس.

انتهت مباراة فريق مسار لكرة القدم النسائية أمام نظيره إيدو كوينز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بن محمد العبدى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة في المغرب.



واتجه الفريقان لركلات الترجيح من لحسم الفريق الفائز منهما بالميدالية البرونزية، وحسمها مسار لصالحه 4-3 ليتوج بالميدالية البرونزية.

الدوري الإنجليزي، تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى عقب انتهاء أجندة المباريات الدولية الأخيرة والتي شهدت تأهل منتخب إنجلترا للمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.



ويعود البريميرليج غدا السبت مع مواجهات الجولة الـ12 للمسابقة والتي تشهد 7 مباريات.

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