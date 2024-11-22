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رياضة

مسار يفوز ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية

فريق مسار لكرة القدم
فريق مسار لكرة القدم النسائية، فيتو

انتهت مباراة فريق مسار لكرة القدم النسائية أمام نظيره إيدو كوينز بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بن محمد العبدى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة في المغرب.

واتجه الفريقان لركلات الترجيح من لحسم الفريق الفائز منهما بالميدالية البرونزية، وحسمها مسار لصالحه 4-3 ليتوج بالميدالية البرونزية.

نتائج فريق مسار في دوري أبطال إفريقيا

بدأ فريق مسار مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

أول مشاركة لفريق مسار في دوري أبطال إفريقيا

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن عن ترشيح نادي مسار للقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الإفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

كما أعلن كاف عن ترشيح ثنائي مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة.

وتواجدت حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة في إفريقيا عن العام ذاته. وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في إفريقيا، ويقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.

 

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مسار كرة القدم النسائية إيدو كوينز ملعب بن محمد العبدى دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية المغرب

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موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة

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