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رياضة

وزير الرياضة يهنئ أبطال المشروع القومي للموهبة بعد تحقيق 9 ميداليات ذهبية

أبطال المشروع القومي
أبطال المشروع القومي للموهبة

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة، على الإنجازات البارزة التي حققوها في بطولة أفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي أُقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وتألق اللاعب عبد الرحمن حسين متولي بتحقيق 6 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 73 كجم، وتحطيم الرقم القياسي العالمي لرفعة الكلين برفع 174 كجم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 166 كجم، إضافة إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للمجموع بإجمالي 314 كجم، متجاوزًا الرقم القديم البالغ 310 كجم. كما أضاف اللاعب حلمي عبد الباري حلمي 3 ميداليات ذهبية إلى رصيد مصر في منافسات وزن 81 كجم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء البطولي للأبطال المصريين الذين رفعوا علم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التفاني والعمل الجاد من قبل اللاعبين وأجهزتهم الفنية والإدارية. كما أشار إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم اللازم للرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف الوزير أن هذه النجاحات تأتي كجزء من رؤية الوزارة لتعزيز مكانة الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي، مشددًا على أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم الرياضة كأحد أهم المجالات التي تبرز قدرات الشباب المصري وتحقق لهم فرص التفوق العالمي.

يُذكر أن بطولة أفريقيا للشباب والناشئين تُعد من أبرز المحافل القارية التي تشهد تنافسًا قويًا بين الدول المشاركة، وتُمثل فرصة مثالية للاعبين لإظهار مهاراتهم وتطوير مستواهم على الساحة الدولية.

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