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رياضة

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

المالي بوبو تراوري،
المالي بوبو تراوري، فيتو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وانيمبا النيجيري بالكونفدرالية.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري 

ويلتقي فريقا المصري وانيمبا النيجيري بالجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

المصري يحصل علي موافقة الامن للعب علي هيئة قناة السويس 

وحصل النادي المصري البورسعيدي علي موافقة الأمن لخوض مباريات البطولة الكونفيدرالية علي ملعب هيئة قناة السويس.

الكاف يعلن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباراة المصري وانيمبا

ووصل ايميل رسمي لاتحاد كرة القدم وللنادي المصري من الكاف، يؤكد موافقته على إقامة مباراة المصري مع إنيمبا المقرر لها الساعة السادسة مساء يوم 27 نوفمبر بالجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كما سيخوض المصري مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات باستاد القاهرة وفقا لخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من: الزمالك والمصري وإنيمبا وبلاك بولز الموزمبيقي.  

 يذكر أن الملعب ذاته استضاف مباراتي المصري في الجولتين الأولى والثانية من الدوري المصري ضد طلائع الجيش والجونة.  

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الكونفيدرالية كاف المصري البورسعيدي انيمبا النيجيري موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

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