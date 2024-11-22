منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور)

منتخب الناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا غدًا السبت، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

وتم تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، الأولى اشتملت بعض التدريبات البدنية الخفيفة، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

ونجح منتخب مصر في الفوز خلال آخر مواجهتين على منتخبي الجزائر وتونس.

منتخب مصر يحقق ريمونتادا مثيرة أمام تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المغربية ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

ويبدأ منتخب الناشئين مواليد 2008 بداية من الغد الاستعداد لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في أخر مواجهات الفراعنة في التصفيات.

موعد مباراة منتخب الناشئين ضد ليبيا

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الليبي غدا السبت على ملعب بيري جيجو بالعاصمة المغربية

وتنطلق صافرة مباراة مصر وليبيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية

مباراة مصر وتونس للناشئين، فيتو

فرص منتخب مصر في التأهل لأمم إفريقيا

وبفوز منتخب الناشئين علي تونس رفع رصيده إلى 6 نقاط في ثلاث مباريات، وتتجدد أماله في المنافسة على بطاقة التأهل لأمم إفريقيا تحت 17 سنة، حيث تتبقى له مباراة أخيرة أمام ليبيا يوم السبت المقبل، في حال الفوز بها يضمن التأهل لأمم إفريقيا للناشئين.

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