الجمعة 22 نوفمبر 2024
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رياضة

تحديد موعد وصول بلاك بولز الموزمبيقي للقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك

تصل بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يكون مسئولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي 

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

 

الزمالك من نهائي الكونفدرالية 
الزمالك من نهائي الكونفدرالية 

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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