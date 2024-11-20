أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، بدء تلقي طلبات الحج السياحي ولمدة شهر

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

طقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها عن حالة الطقس اليوم 20 - 11 - 2024، وكشفت عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.

إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

الذهب يفاجئ العالم بسعر جديد بعد تراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي إلى أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مدفوعة بتراجع الدولار وتفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا مما رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

الجامعات تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

تعلن الجامعات الحكومية والخاصة الكشوف النهائية، اليوم الأربعاء، للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، وتبدأ الدعاية الانتخابية غدًا الخميس 21 نوفمبر.

الخارجية الأمريكية تُحمل الجيش الإسرائيلي "جزءا من اللوم" على نهب المساعدات في غزة

حمَّلت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش الإسرائيلي "جزءًا من اللوم" على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مصر المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، كما تقام مباريات أخرى في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أكتوبر 2024.

زيلينسكي يستغيث: أوكرانيا "ستُهزم" إذا قطعت واشنطن عنها المساعدات

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده "ستُهزم" أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.

الحق نفسك، طبيب أورام ينصح الرجال لمن تجاوز سن الـ 50 بإجراء هذا التحليل

وجه الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام نصائح بشأن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في البروستاتا.

حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بصواريخ موجهة قرب بلدة مركبا جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أنّ مقاتليه استهدفوا ليلة الثلاثاء قرب بلدة مركبا في جنوب لبنان بصواريخ موجهة جنودًا إسرائيليين كانوا يحاولون إخلاء رفاق لهم أصيبوا بصواريخ مماثلة، مؤكدًا أنه أوقع أفراد هذه القوات بين قتيل وجريح.

متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحركت بشكل فوري لمتابعة حالة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وتم توفير 3 أطباء من اللجنة الطبية العليا بقيادة الدكتور حازم خميس، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الطبية.

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل

دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب في غزة.

منتخب الشباب يبحث اليوم عن أول انتصاراته أمام ليبيا بتصفيات شمال إفريقيا

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2008، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب ليبيا، في ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الشخصية التلفازية الطبيب محمد أوز لتولي منصب مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS)ـ في إدارته.

بالركبة أم بيده، جمال الغندور يحسم الجدل حول هدف بوتسوانا في شباك منتخب مصر

حسم الحكم الدولي جمال الغندور، الجدل حول هدف بوتسوانا في شباك منتخب مصر الوطني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أدان مندوب مصر أمام مجلس الأمن، السفير أسامة عبد الخالق، الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، وتعمُّد الاحتلال تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء ليواصل هبوطًا على مدى ثلاثة أيام من ذروة أسبوعية مع التقاط السوق أنفاسها بعد الارتفاع المحموم في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

تعرف على فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة.

أردوغان: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب29” في أذربيجان، مما يسلط الضوء على موقف أنقرة وسط حالة من التوتر مع إسرائيل.

عصام الحضري: منتخب مصر مع حسام حسن "ما لهوش شكل"

فتح عصام الحضري الحارس الدولي السابق النار على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا بالقاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو

كشف الإعلام الإسرائيلي هوية 3 من المتهمين الأربعة في حادث إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في قيساريا، وتبين أنهم نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.

بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره البيرو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اليوم، نظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه بتهمة التعدي على فرد أمن، والحضور وجوبيا

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن.

بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبيس إكس" التي يملكها "إيلون ماسك"، في العودة إلى منصته وهبط في البحر، خلال اختبار أجري في تكساس بحضور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

مشهد مرعب، مصرع شاب مغربي بسبب صاعقة برق

في حادثة صادمة، وقعت بـ مدينة طنجة المغربية، توفي شاب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة، أمس الثلاثاء، بعدما تعرض لصاعقة برق أردته قتيلًا.

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 300 جنيه في الأسواق.

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