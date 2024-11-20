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بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبيس إكس" التي يملكها "إيلون ماسك"، في العودة إلى منصته وهبط في البحر، خلال اختبار أجري في  تكساس بحضور الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وخلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط في البحر صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ، بحسب "فرانس برس".

وأجرت الشركة المملوكة لإيلون  ماسك - حليف ترامب - الاختبار الساد في قاعدة "ستار بايز" الفضائية التابعة للشركة في أقصى جنوب تكساس.

ويُفترض أن تُثبت الشركة أنّ هذه العملية تشكل تحولًا حاسمًا نحو إعادة استخدام هذا الصواريخ الثقيل بعد كل عملية.


وتهدف هذه الإستراتيجية إلى إطلاق مزيد من الصواريخ بسرعة أكبر، وبتكلفة أقل بكثير مما لو كان يتعيّن استخدام معدات جديدة في كل مرة.

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