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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مصر المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، كما تقام مباريات أخرى في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين المقامة بالمغرب والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 17 عاما

تونس ضد مصر - الساعة 6 مساءً - قناة Ontime sports 2.

ليبيا ضد المغرب - الساعة 9 مساءً - القناة الرياضية المغربية.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا تحت 20 عاما

مصر ضد ليبيا - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1.

الجزائر ضد المغرب - الساعة 6 مساءً - لم تتوفر قناة ناقلة لها.

 

تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية

تشيلي ضد فنزويلا.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 3HD.

الأرجنتين ضد بيرو.. الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.. SSC 1HD.

البرازيل ضد أوروجواي.. الثالثة إلا ربع فجرًا بتوقيت القاهرة.. SSC EXTRA 2HD.

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تصفيات شمال افريقيا كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة تصفيات شمال افريقيا للناشئين مواعيد مباريات اليوم تونس المغرب

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