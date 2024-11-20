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أخبار مصر

إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق 14 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.


كان قد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير دولي جاي ألبرت، سفير دولة كوت ديفوار بمصر، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصحي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار الاجتماع بالترحيب بالسفير، معربًا عن تطلعه لتعميق التعاون في القطاع الصحي، خصوصًا في مجال زراعة الأعضاء، حيث تم التطرق إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، كما أشار الوزير إلى استعداد مصر لتقديم الدعم والخبرات اللازمة لمساعدة كوت ديفوار في القضاء على الملاريا، استنادًا إلى نجاح مصر في الحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من المرض، وكذلك تقديم الدعم في العمل على خفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتقليل وفيات الأطفال في كوت ديفوار.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شمل بحث التعاون في مجال المستحضرات الدوائية والأمصال، حيث وجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات دولة كوت ديفوار من هذه المستحضرات،كما ناقش الجانبان إرسال كوادر طبية مصرية لإجراء عمليات جراحية متخصصة في كوت ديفوار، واستضافة الفرق الطبية الإيفوارية المتخصصة في مقاومة الملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة لتدريبهم على أحدث الأساليب العلاجية.

 

أول عملية زراعة كبد في كوت ديفوار كانت بقيادة فريق طبي مصري

من جانبه، أعرب السفير دولي جاي ألبرت عن شكره للدكتور خالد عبدالغفار لما تقدمه مصر من دعم ومساندة في مجالات عدة، مشيدًا بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي وشلل الأطفال،لافتًا إلى أن أول عملية زراعة كبد في كوت ديفوار كانت بقيادة فريق طبي مصري، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالي الصحة والسكان، وكذلك في مجال المستحضرات الدوائية، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات رائدة في هذا المجال.

كما هنأ السفير،الدكتور خالد عبد الغفار على نجاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، منوهًا بما حققته مصر من تقدم في خفض معدلات النمو السكاني، وأكد استعداد وزير الصحة الإيفواري لتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.

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حضر الاجتماع الدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

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التخصصات الطبية الاشعة والتحاليل الانف والاذن تنظيم الاسرة خدمات تنظيم الاسرة حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية

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