متحدث الرياضة: إحالة ملف محمد شوقي إلى النيابة العامة حال ثبوت تقصير

محمد شوقي، أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحركت بشكل فوري لمتابعة حالة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، وتم توفير 3 أطباء من اللجنة الطبية العليا بقيادة الدكتور حازم خميس، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الطبية.

توافر الاشتراطات الطبية شرط إقامة أي فعالية

وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك قرارات رسمية بحظر إقامة أي فعاليات رياضية أو مباريات رسمية إلا في حال توفر الإجراءات الطبية وكل الضوابط موجودة وفق لائحة معينة تم توزيعها على كل الأندية والاتحادات ومراكز الشباب ومديريات الرياضة، ولدينا العديد من الأنشطة تصل لـ4500 فعالية رياضية، هناك ضوابط ملزمة لكل الأطراف والاتحادات الرياضية".

حكم المباراة ملزم بالالتزام بالاشتراطات الطبية

وأضاف: "حكم المباراة أيضًا لديه لائحة معينة يجب الالتزام بها قبل كل مباراة، وهناك تغير في الأكواد واللوائح الرياضية، يصل لاتخاذ الإجراءات الجنائية في حالة عدم الالتزام بتلك الضوابط، يتم احالة أي وقع برمته للنيابة العامة".

لحظة سقوط اللاعب محمد شوقي داخل الملعب، فيتو

الوزارة تحقق في واقعة وفاة محمد شوقي

وواصل: "واقعة محمد شوقي، تم تشكيل لجنة طبية عليا وتم الاطلاع على كافة الإجراءات والوزارة تحقق حاليًّا في تلك الواقعة، والوزير كلف بدراسة كافة الوقائع الخاصة بالمباراة، واللجنة الطبية سترفع تقرير كامل بكل التجهيزات الطبية وتوفرها من عدمها، والإجراءات التي تمت مع اللاعب منذ سقوطه على الأرض، وفي حال وجود أي تقصير يتم احالة الواقعة للنيابة العامة".

موعد استلام التحقيق في وفاة لاعب كفر الشيخ

وزاد: "من المقرر أن تقدم اللجنة الطبية العليا تقريرها بحد أقصى اليوم، وحال ثبوت أي إهمال أو تقصير، يتم تحويل الأمر للنيابة العامة على الفور، والموضوع يخضع للائحة رسمية صادرة من وزارة الشباب والرياضة، وأي مسئول سوف يخضع للتحقيق في النيابة فهو (مدان) وفقا للائحة، لأن الجميع قام بالتوقيع على بنود اللائحة، لأن من ضمن بنودها عدم إقامة أي مباراة دون توافر الشروط الطبية".

وأكمل: "وفقا للمعطيات المطلوبة، فإن اللجنة الطبية التي تم تشكيلها سوف تنتهي اليوم من تقريرها، وهناك بروتوكول موقع بين وزارة الصحة والرياضة واتحاد الكرة وكافة الهيئات الرياضية، بأن سيارة الإسعاف لابد من توافر كافة التجهيزات الطبية، ويتم مراجعة الأمر من جانب مراقب المباراة".

وتابع: "كل الهيئات الرياضية يقع عليها عاتق تدريب أشخاص قادرين على التعامل مع أي ظرف طارئ، وفي النهاية أي تقصير كما ذكرت ستتم إحالته للنيابة العامة".

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