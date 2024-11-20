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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
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طقس اليوم، واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها عن حالة الطقس اليوم 20 - 11 - 2024، وكشفت عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.

 

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، إن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت من سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تكون خفيفة ومتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط للرياح يومي الخميس والجمعة والسبت المقبلين على مناطق من أقصى غرب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون حالة البحر المتوسط من معتدل / خفيف وارتفاع الموج ( 1.5: 1:75)، أما البحر الاحمر تكون معتدل وارتفاع الموج (1:5: 2:25).

ونشرت هيئة الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

 

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