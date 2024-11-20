بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

الأرجنتين ضد بيرو، تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره البيرو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ميسي يصنع ولاوتارو من لمسة 🔥

مارتينيز يسجل الهدف الأول للأرجنتين 🇦🇷⚽



الأرجنتين 1 × 0 بيرو#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #الأرجنتين_بيرو | #SSC pic.twitter.com/rYz0h544tO — SSC (@ssc_sports) November 20, 2024

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب لاواتارو مارتينيز بصناعة وبصمة ميسي في الدقيقة 55 ليقود الأرجنتين لفوز جديد ومواصلة احتلال صدارة التصفيات.



تشكيل الأرجنتين ضد بيرو

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - ليوناردو باليردي - جونزالو مونتيل

خط الوسط: انزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي باول

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - لوتارو مارتينيز - ليو ميسي.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وبهذا الفوز واصل منتخب التانجو صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، برصيد 25 نقطة، فيما يحتل منتخب بيرو المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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