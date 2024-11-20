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بالركبة أم بيده، جمال الغندور يحسم الجدل حول هدف بوتسوانا في شباك منتخب مصر

جمال الغندور، فيتو
جمال الغندور، فيتو

منتخب مصر، حسم الحكم الدولي جمال الغندور، الجدل حول هدف بوتسوانا في شباك منتخب مصر الوطني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال جمال الغندور في تصريحات تليفزيونية: "هدف بوتسوانا صحيح والكرة في ركبة اللاعب ولم تلمس يده".

وواصل:" تحكيم مباراة مصر بوتسوانا كان جيدًا ولم أرصد أي حالة جدلية".

 

منتخب مصر يتعادل مع بوتسوانا بهدف

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه بوتسوانا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما باستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

بهذه النتيجة حصد كلا المنتخبين المصري والبوتسواني نقطة وحيدة، رفعت رصيد مصر إلى 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد بوتسوانا إلى 8 نقاط، وتأهل المنتخبان معا إلى أمم إفريقيا بالمغرب العام المقبل.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2025، التي تضم منتخبات مصر وبتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا، كالتالي:

1-  مصر 14 نقطة 

2- بتسوانا 8 نقاط

3- موريتانيا 7 نقاط

4- كاب فيردي 4 نقاط 

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منتخب مصر جمال الغندور بوتسوانا تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر الأول لكرة القدم

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