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رياضة

عصام الحضري: منتخب مصر مع حسام حسن "ما لهوش شكل"

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

فتح عصام الحضري الحارس الدولي السابق النار على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل مع بوتسوانا بالقاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج الهدف عبر شاشة أون تايم سبورت: "منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن حقق نتائج جيدة، لكن الفريق ملهوش شكل تكتيكي أو خططي في الملعب". 

 

حسام حسن يبرر التعادل بسوء أرضية الملعب

كما انتقد عصام الحضري تصريحات حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر وبوتسوانا، بعدما أرجع التعادل أمام بوتسوانا إلى سوء أرضية ملعب الدفاع الجوي.

وتساءل عصام الحضري هل أرضية ملعب الدفاع الجوي سيئة، ولماذا لم يطلب مدرب منتخب مصر نقل المباراة لملعب آخر جيد، ولا هو لازم يطلع يبرر فشل الفريق في الفوز على منتخب متواضع مثل منتخب بوتسوانا.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

منتخب مصر لم يواجه منافس قوي

وتابع الحضري، منتخب بوتسوانا منتخب متواضع بدليل أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا برباعية نظيفة على ملعبه، فكيف يفشل في تكرار الفوز في القاهرة

وأكمل عصام الحضري، منتخب مصر حتى الآن لم يواجه أي منتخب قوي، يمكن أن يجعلنا نستطيع الحكم على الفريق مع الجهاز الفني الحالي، والنتائج التي حققها نتائج منطقية.

 

كيروش وجوزيه أفضل مدربين أجانب اشتغلوا في مصر

واعتبر عصام الحضري أن كارلوس كيروش أفضل مدرب أجنبي عمل مع الكرة المصرية ومعه مانويل جوزيه، مشيرا إلى أن كيروس قدم أداءً جيدًا وقدم عناصر جديدة أفادت المنتخب الوطني بعد رحيله.

 

أبو ريدة الأجدر بإدارة الكرة المصرية 

وتطرق عصام الحضري لانتخابات اتحاد الكرة، مؤكدًا أن هاني أبو ريدة هو أفضل من يدير الكرة المصرية في الوقت الحالي، وقادر مع مجلسه على إعادة الكرة المصرية للمسار الصحيح، لما يملكه من خبرات إدارية دولية وقارية، كما أن مجلسه يضم مجموعة رائعة ولديهم حماس كبير لتحقيق شيء جيدا للكرة المصرية.

وتابع الحضري: "حسام حسن بيقول لم نقدم هذا الأداء منذ فترة الجوهري، أومال ما قدمناه في 2006 و2008 و2010 راح فين، وما قدمه منتخب مصر مع كيروش نقول عليه إيه.. ده كلام". 

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عصام الحضري منتخب مصر حسام حسن بوتسوانا هاني ابو ريدة كارلوس كيروش

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