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الجامعات تعلن اليوم الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية، فيتو

تعلن الجامعات الحكومية والخاصة الكشوف النهائية، اليوم الأربعاء،  للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، وتبدأ الدعاية الانتخابية غدًا الخميس 21 نوفمبر. 

 

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025، حيث بلغ إجمالي عددهم 28628 طالبًا وطالبة (14138 طالبًا - 13206 طالبة)، موزعين على الجامعات الحكومية، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، والجامعات الخاصة، المعاهد.

 

التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

وجاء إجمالي عدد المتقدمين على النحو التالي:

في الجامعات الحكومية البالغ عددها 28 جامعة، تقدم 19951 طالبًا وطالبة (10130 طالبًا و9821 طالبة).

في الجامعات الأهلية  البالغ عددها 18 جامعة تقدم 3117 طالبًا وطالبة بواقع (1725 طالبًا و1392 طالبة).

وفي الجامعات التكنولوجية، بلغ عدد المتقدمين 345 طالبًا وطالبة، بواقع (231 طالبًا و114 طالبة.

وفي الجامعات الخاصة  تقدم 1284 من الطلاب والطالبات.

وبالنسبة للمعاهد فقد تقدم 3931 طالبًا وطالبة، (2052 طالبًا و1879 طالبة).

 

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الانتخابات الطلابية في تعزيز وتنمية الوعي لدى الطلاب

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الانتخابات الطلابية في تعزيز وتنمية الوعي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنها فرصة لتنمية حس القيادة والمسؤولية لدى الشباب ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

 

صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي

وأوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية تُمثل تجربة حقيقية تساهم في صقل مهارات الطلاب القيادية وتشجعهم على العمل المؤسسي.

وتم الانتهاء من تقديم الطعون، ويتم فحص الطعون اليوم الثلاثاء، ثم إعلان الكشوف النهائية  اليوم الأربعاء، وتبدأ الدعاية الانتخابية غدا الخميس 21 نوفمبر، وتُجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، ثم تقام جولة انتخابات الإعادة يوم الإثنين 25 نوفمبر، ثم تُقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وتختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

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