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ثقافة وفنون

تعرف على فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة، ويأتي برنامج اليوم كالتالي:

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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