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صحة ومرأة

الحق نفسك، طبيب أورام ينصح الرجال لمن تجاوز سن الـ 50 بإجراء هذا التحليل

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

وجه الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام نصائح بشأن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية في البروستاتا.

 

تحليل psa للكشف عن أورام البروستاتا 

ونصح أي رجل تخطى عمره 50 عامًا بإجراء هذا الفحص سنويًّا وهو تحليل psa الذي يوضح اذا كان يوجد أورام في البروستاتا أم لا، لافتًا إلى أنه إذا ارتفعت نسبة تحليل psa يطلب الطبيب من المريض إجراء فحوصات  الرنين المغناطيسي وموجات صوتية على الشرج للكشف عن الورم. 
 

ووجه نصائح للحماية من سرطان البروستاتا منها اتباع  نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتجنب الأطعمة السريعة وتناول خضراوات وفاكهة وشرب الماء بكثرة.

وأكد الدكتور عماد حمادة أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان البروستاتا يساعد في العلاج مبكرا وتحقيق نسب شفاء مرتفعة فضلا عن اللحاق بالورم قبل انتشار الورم خارج البروستاتا.

 

مدى انتشار سرطان البروستاتا لأعضاء الجسم 

 وأشار أستاذ علاج الأورام إلى أن سرطان البروستاتا يمكن أن يكون موضعيًّا في البروستاتا فقط دون أن ينتشر خارجها إلى أعضاء الجسم.

 

طرق علاج سرطان البروستاتا

 وأوضح أن طرق علاج سرطان البروستاتا في مراحله الأولى، تشمل  جراحة أو منظار أو فتح البطن أو علاج إشعاعي لمن يرفض الجراحة، مشيرا إلى أن الطبيب عليه إبلاغ المريض بالأعراض الجانبية لكل نوع علاج. 

 

وأشار إلى أن سرطان البروستاتا ينتشر إلى الغدد الليمفاوية أو ينتقل إلى عظام الجسم ويمكن علاجه بالعلاج الهرموني، وإذا حدثت مقاومة للعلاج الهرموني يمكن استخدام علاج جيني أو كيميائي.

وأوضح أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

 

سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما 

وأضاف أستاذ علاج الأورام أن مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا؛ لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات  في هذه الحالة.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر على المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول، وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

كانت وزارة الصحة قد حذرت من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

 

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ما هي البروستاتا؟

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام، وتحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم.

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