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اليوم، بدء تلقي طلبات الحج السياحي ولمدة شهر

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

 

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وقررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

 

إجراء قرعة الحج السياحي 

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

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